Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2023)
22/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DÜNYA ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
22.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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