Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2023)

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22/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DÜNYA ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

22.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

22/11/2023 10:37
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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