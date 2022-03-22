Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2022)

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22/03/2022

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Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2022)

LEFKOŞA:

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GRAND PASHA HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA

 0392 227 11 10

***

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı

 0392 223 72 72

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 03922255728

GİRNE:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

 03928152150

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 0533 846 33 30

GAZİMAĞUSA:

BAHAR ECZANESİ

 Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa

 0392 365 51 26

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

 China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa

 0392 366 88 66

GÜZELYURT:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt

 7142 457

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

 

22/03/2022 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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