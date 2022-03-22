Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2022)
22/03/2022
LEFKOŞA:
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GRAND PASHA HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA
0392 227 11 10
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DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı
0392 223 72 72
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SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
03922255728
GİRNE:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
0533 846 33 30
GAZİMAĞUSA:
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı Mağusa
0392 365 51 26
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ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası,Akun market yolu üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa
0392 366 88 66
GÜZELYURT:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt
7142 457
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456