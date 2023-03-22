Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

22.03.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

 

22/03/2023 08:40
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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