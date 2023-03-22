Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
22/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
22.03.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20