Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2020)
Nöbetçi Eczaneler ...
22/01/2020
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LEFKOŞA
ÖZERÇAL ECZANESİ
Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922239731
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa
03922279155
DERYA ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922276198
GAZİMAĞUSA
TANYA SALİMER ECZ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa
03923669988
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa
03923654240
GİRNE
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne / Girne
03928152409
SERTAÇ ECZANESİ
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne
03928159067
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
03927147052
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470