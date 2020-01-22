Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2020)

Nöbetçi Eczaneler ...

ads
22/01/2020

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2020)

LEFKOŞA

ÖZERÇAL ECZANESİ

 Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922239731

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279155

DERYA ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276198

GAZİMAĞUSA

TANYA SALİMER ECZ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa

 03923669988

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa

 03923654240

GİRNE

GÜVEN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne / Girne

 03928152409

SERTAÇ ECZANESİ

 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne

 03928159067

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

22/01/2020 09:31
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 22, Ocak, 2020, haber, kıbıs,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.