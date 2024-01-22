Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2024)

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22/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

22.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

22/01/2024 09:16
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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