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Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2022)

LEFKOŞA

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa

 03922277874

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 2232333

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY / Lefkoşa

 03922256161

GAZİMAĞUSA

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923663846

ASLI EREN ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa / Gazimağusa

 0392 366 47 47

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Yanı / Girne

 03928151188

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne

 0392 815 70 75

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 0533 846 33 30

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 32 52

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

 

22/02/2022 08:33
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 22 şubat 2022,
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