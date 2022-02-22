Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
22/02/2022
LEFKOŞA
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa
03922277874
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
2232333
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY / Lefkoşa
03922256161
GAZİMAĞUSA
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa / Gazimağusa
03923663846
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa / Gazimağusa
0392 366 47 47
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Yanı / Girne
03928151188
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne
0392 815 70 75
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne
0533 846 33 30
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 32 52
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51