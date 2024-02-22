Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2024)
22/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜNEY ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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HALKSEVER ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
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HAZAL REİS ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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FAYDALI ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
22.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele