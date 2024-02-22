Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2024)

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22/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜNEY ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

***

HAZAL REİS ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

FAYDALI ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

22.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

22/02/2024 09:51
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TAGS: haber, kıbrıs
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