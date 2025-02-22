Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2025)
22 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
22/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
NİLCAN YAVUZCAN ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Gazetesci Hasan Tahsin Caddesi Erönene İş merkezi Dükkan No: 36/4, Ortaköy, Lefkoşa
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
DEFNE ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Spark Grill Karşısı (Eski Tosyalıses ) Özgölbaşı Fırın Yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
HALKIN ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
22.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz