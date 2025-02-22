Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2025)

22 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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22/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (22 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

NİLCAN YAVUZCAN ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Gazetesci Hasan Tahsin Caddesi Erönene İş merkezi Dükkan No: 36/4, Ortaköy, Lefkoşa

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

DEFNE ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Spark Grill Karşısı (Eski Tosyalıses ) Özgölbaşı Fırın Yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

HALKIN ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

22.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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