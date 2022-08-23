Nöbetçi Eczaneler (23 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (23 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜNEY ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy Lefkoşa

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BAŞAK ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

23.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

23/08/2022 09:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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