Nöbetçi Eczaneler (23 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜNEY ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy Lefkoşa
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KIZILBAŞ ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BAŞAK ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
23.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele