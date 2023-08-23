Nöbetçi Eczaneler (23 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler…

ads ads ads ads
23/08/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (23 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

FATMA AŞİNA ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

SERPİN ONAY ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

UZAY ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

VELİ ATEŞ ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

23.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

23/08/2023 16:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: eczane, ada geneli, kıbrıs, nöbetçi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.