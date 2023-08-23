Nöbetçi Eczaneler (23 Ağustos 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler…
23/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
FATMA AŞİNA ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
SERPİN ONAY ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
UZAY ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
VELİ ATEŞ ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
23.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele