Nöbetçi Eczaneler ( 23 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ECEGÜL ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
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İSMET ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa
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OBA ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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MEVA ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
23.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ23/08/2024 09:24