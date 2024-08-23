Nöbetçi Eczaneler ( 23 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 23 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ECEGÜL ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

***

İSMET ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa

***

OBA ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

MEVA ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

23.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

23/08/2024 09:24
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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