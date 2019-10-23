Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2019)
Hangi bölgede hangi eczane nöbetçi? Tıkla Öğren
23/10/2019
|
|
LEFKOŞA:
ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922232131
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922280606
DERYA ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922276198
GİRNE:
SETENAY BENGİSU ECZ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne
03928160082
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne
03928161213
GAZİMAĞUSA:
SAKARYA ECZANESİ
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa
03923652989
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923663915
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
03927277646