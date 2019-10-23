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Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2019)

Hangi bölgede hangi eczane nöbetçi? Tıkla Öğren

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23/10/2019

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Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2019)

LEFKOŞA:

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922232131

YONCA HATİPOĞLU ECZ.

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922280606

DERYA ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276198

GİRNE:

SETENAY BENGİSU ECZ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne

 03928160082

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne / Girne

 03928161213

GAZİMAĞUSA:

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa

 03923652989

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663915

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 03927277646

23/10/2019 08:37
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 23, Ekim, 2019, haber, kıbrıs,
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