Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

 05338798193

***

İZEM ECZANESİ

 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 03922280040

***

ORTAKÖY ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 03923303200

GİRNE:

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 03928245606

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne

 0392 816 12 13

***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE

 0542 876 06 60

 GAZİMAĞUSA:

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

 3660 002

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

 03923660353

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

 ALT MESARYA:

TURAN CEYDA ECZANESİ

 Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

 0392 236 83 80

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

 

23/10/2021 08:54
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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