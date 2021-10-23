Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/10/2021
LEFKOŞA:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
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İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
03922280040
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ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
GİRNE:
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
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ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE
0542 876 06 60
GAZİMAĞUSA:
MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
3660 002
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA
03923660353
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA:
TURAN CEYDA ECZANESİ
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
0392 236 83 80
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565