Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/11/2023
LEFKOŞA
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
ÖZYOL ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
POSTACIOĞLU ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
MAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
RANA YONTAR ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
23.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele