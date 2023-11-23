Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2023)


LEFKOŞA

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

ÖZYOL ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE

MARYAM ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MELİS UZUN ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

POSTACIOĞLU ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

MAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

RANA YONTAR ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

23.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

 

 

23/11/2023 09:23
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 23 EKİM 2023
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