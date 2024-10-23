Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2024)
23/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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DİDEM ÖZKAYALI ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 71 11
2. Selim Caddesi, Mustafa Hacı Ali 20 Apartmanı No: 9, (Hamur -Mod Cafe karşısı), Köşklüçiftlik, Lefkoşa
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DİMAY KAĞCAN ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9. Yavuz Konnolu sok. Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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İLGEN ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
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HALİL HAMZALAR ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ERDEM SURURİ ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
23.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy23/10/2024 08:51