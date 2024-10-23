Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2024)

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23/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (23 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

DİDEM ÖZKAYALI ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 71 11

2. Selim Caddesi, Mustafa Hacı Ali 20 Apartmanı No: 9, (Hamur -Mod Cafe karşısı), Köşklüçiftlik, Lefkoşa

***

DİMAY KAĞCAN ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9. Yavuz Konnolu sok. Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ERDEM SURURİ ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

23.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

23/10/2024 08:51
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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