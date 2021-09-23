Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

***

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

 03922235951

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa

 2254 500

GİRNE:

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 03928222287

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 0533 846 33 30

***

SELİN ESER ECZANESİ

 Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı)

 03928150666

 GAZİMAĞUSA:

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

 03923660353

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

 03923669988

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

23/09/2021 09:24
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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HK SAĞLIK

Uzmanı anlattı: Tuvalet eğitimi için ideal dönem 18-36 ay arası

HK SAĞLIK

Çocukların gelişiminde önemli bir role sahip olan tuvalet eğitimini ve hazırlık sürecini ebeveynlerin sorunsuz ve kolaylıkla yönetebilmeleri için önemli bilgiler veren Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın, "18-36 ay arası en ideal dönem. Çocuğun tuvalet alışkanlığını rahat kazanması için eğitim öncesi hazırlık süreci ise 18 ile 24 ay arası sürer" dedi.

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