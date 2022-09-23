Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2022)

LEFKOŞA

CEVHER ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

SEZER ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE

ÖZENİR ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

SHİMA ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

TÖREN 2 ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA

BAHAR ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

23.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

 

 

23/09/2022 10:19
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 23 Eylül 2022,
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