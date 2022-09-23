Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/09/2022
LEFKOŞA
CEVHER ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE
ÖZENİR ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
SHİMA ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
TÖREN 2 ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA
BAHAR ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
23.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele