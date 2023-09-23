Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDORA ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
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ORTAKÖY ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne
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BAŞAK ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik
ALT MESARYA BÖLGESİ:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
23.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele