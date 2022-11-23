Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)
KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/11/2022
LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
MERVE BİLLUR ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
OBA 2 ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
AYDIN ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
DEFNE ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
MAĞUSA
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi, Gazimağusa
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
23.11.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele