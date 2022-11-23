Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)

LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

MERVE BİLLUR ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

OBA 2 ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

AYDIN ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

DEFNE ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

MAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi, Gazimağusa

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

23.11.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

23/11/2022 09:10
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