Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EBRU BAŞAY ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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ERSAĞ ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
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FERİN ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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EMİN ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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RIZKI ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
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ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
23.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa23/11/2024 07:39