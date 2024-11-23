Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EBRU BAŞAY ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

ERSAĞ ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

EMİN ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

RIZKI ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

***

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

23.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

23/11/2024 07:39
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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