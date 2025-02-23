Nöbetçi Eczaneler (23 Şubat 2025)

23 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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23/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (23 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÖNYELİ ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Concorde Tower Hotel karşısı, Mr. Pound yolu üzeri, Yenikent, Gönyeli

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Elite Hastanesi önü, Domuzcular Burnu yolu Kızılbaş Lefkoşa

SEVGİ KIRBOĞA ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

RIZKI 2 ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

SOYERLER ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

ÇİSEM ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

HOCANIN ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

23.02.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

 

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TAGS: nöbetçi eczaneler, 23 şubat 2025, kktc, pazar
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