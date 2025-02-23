Nöbetçi Eczaneler (23 Şubat 2025)
23 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
23/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
GÖNYELİ ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Concorde Tower Hotel karşısı, Mr. Pound yolu üzeri, Yenikent, Gönyeli
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Elite Hastanesi önü, Domuzcular Burnu yolu Kızılbaş Lefkoşa
SEVGİ KIRBOĞA ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
SOYERLER ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
ÇİSEM ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
HOCANIN ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
23.02.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy