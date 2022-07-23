Nöbetçi Eczaneler (23 Temmuz 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/07/2022
LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
PERVİN ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası C Dük. 12/C Küçük Kaymaklı
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
MARYAM ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne
GAZİMAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 868 09 01
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
TARABYA ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı Mağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz