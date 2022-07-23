Nöbetçi Eczaneler (23 Temmuz 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
23/07/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler (23 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

PERVİN ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası C Dük. 12/C Küçük Kaymaklı

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

MARYAM ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne

MELİS UZUN ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı Girne

GAZİMAĞUSA

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
23.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 868 09 01
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

TARABYA ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı Mağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

23.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

23/07/2022 10:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 23 temmuz 2021,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.