Nöbetçi Eczaneler 23/07/2024
23/07/2024
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-33-50
|
» Yeni Lemar-Akra Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaSakarya
0 (548) 842-27-95
|
» Bellapais Yolu-Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 886-12-24
|
» Pegasus ve Foto Yücel yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-89-79
|
» İş Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 830-07-17
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-24-57
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 371-22-24
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-76-49
|
» Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (533) 879-81-93
|
» Eski Zipps Market yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 227-76-76
|
» Lemar yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 223-51-80