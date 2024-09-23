Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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23/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EREN ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

***

YELİM ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEVA ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa

***

UZAY ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

23.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

23/09/2024 09:15
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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