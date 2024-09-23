Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
23/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EREN ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
***
ORHAN BERKE ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
***
YELİM ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne
***
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
***
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEVA ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa
***
UZAY ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
***
KARPAZIN ECZANESİ
23.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy23/09/2024 09:15