Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
24/08/2022

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDORA ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anittepe Hamitköy

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

İSMET ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 77

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMET ARTER ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

24.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

24/08/2022 09:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.