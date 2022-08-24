Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDORA ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anittepe Hamitköy
***
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
***
İSMET ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
***
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
***
PINAR KEKLİK ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 77
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMET ARTER ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
***
VELİ ATEŞ ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
24.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele