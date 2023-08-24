Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2023)

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24/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜNEY ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

24.08.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

24/08/2023 09:17
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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