Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2023)
24/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜNEY ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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HALKSEVER ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
24.08.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele