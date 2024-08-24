Nöbetçi Eczaneler ( 24 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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EMİNE KESKİN ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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TÖREN ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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UZAY ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KUDRET ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
24.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele24/08/2024 08:49