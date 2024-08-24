Nöbetçi Eczaneler ( 24 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 24 Ağustos 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

TÖREN ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KUDRET ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

24.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

24/08/2024 08:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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