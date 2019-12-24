Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
24/12/2019
HK
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 24 Aralık 2019
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LEFKOŞA:
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
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SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE:
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
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SERTAÇ ECZANESİ
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne
03928159067
GAZİMAĞUSA:
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
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ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa
03923652492
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470
24-12-2019