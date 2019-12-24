Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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24/12/2019
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Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 24 Aralık 2019

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Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2019)

LEFKOŞA:

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ 

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

***

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

 03922238675

GİRNE:

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

***

SERTAÇ ECZANESİ

 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

 03928159067

GAZİMAĞUSA:

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 03923663846

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

 03923652492

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

 24-12-2019

24/12/2019 10:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, haberkıbrıs, KKTC Nöbetçi eczanelerin listesi 23 Eylül 2019 Pazartesi
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