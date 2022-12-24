Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ÇINARLI ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 23 60
Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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DEFNE ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KINAY ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
24.12.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele