Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ÇINARLI ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 23 60

Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

DEFNE ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KINAY ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

24.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

24/12/2022 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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