Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/12/2023
LEFKOŞA
ABBASOĞLU ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE
EMİN ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
GAZİMAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
NASİM ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
24.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa