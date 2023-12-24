Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2023)


LEFKOŞA

ABBASOĞLU ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE

EMİN ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

RIZKI 2 ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

GAZİMAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

NASİM ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

SAKİNER ECZANESİ

24.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

 

24/12/2023 09:36
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 24 aralık 2023
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