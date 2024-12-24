Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Terminal Yolu Royal Hotel Yanı Yar Plus yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ERTUNGA ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

***

SEV ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

KANDİL ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

TÖREN 2 ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

24.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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