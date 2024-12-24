Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Terminal Yolu Royal Hotel Yanı Yar Plus yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ERTUNGA ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
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SEV ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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KANDİL ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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TÖREN 2 ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
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UZAY ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
24.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz