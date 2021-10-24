Nöbetçi Eczaneler (24 Ekim 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

ads ads ads ads
24/10/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (24 Ekim 2021)

LEFKOŞA

ERSAĞ ECZANESİ

Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa

03922236217

ÖZÜN ECZANESİ

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

03922241210

SEROL ECZANESİ

Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

03922272064

GİRNE

TÖREN ECZANESİ

Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

03928154043

TURGAY PARALI ECZANESİ

Semih Sancar Cad. Carrington 44 Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ )

05338376126

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

0392 821 34 34

MAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

03923654735

RANA YONTAR ECZANESİ

Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı

03923661919

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

03927147052

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

05391099577

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

Akdoğan Mağusa

03923778449

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

ULUS ECZANESİ

Ecevit cad. N0:11 Lefke

03927277649

24/10/2021 09:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 24 ekim 2021,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.