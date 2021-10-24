Nöbetçi Eczaneler (24 Ekim 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
24/10/2021
LEFKOŞA
ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa
03922236217
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
GİRNE
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne
03928154043
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44 Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ )
05338376126
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
0392 821 34 34
MAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
03923654735
RANA YONTAR ECZANESİ
Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı
03923661919
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya
03922323500
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
Akdoğan Mağusa
03923778449
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649