Nöbetçi Eczaneler (24 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (24 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

***

ORTAKÖY ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakol Sok.N0:' Mağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

24.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

24/10/2022 09:03
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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