Nöbetçi Eczaneler (24 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
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ORTAKÖY ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakol Sok.N0:' Mağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
24.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele