Nöbetçi Eczaneler (24 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (24 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

MALEK ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

GÜNDAL ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )

***

KANDİL ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

İSKELE ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 831 45 13

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

24.09.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

24/09/2024 09:30
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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