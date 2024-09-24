Nöbetçi Eczaneler (24 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
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MALEK ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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GÜNDAL ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )
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KANDİL ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
İSKELE ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 831 45 13
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
24.09.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele24/09/2024 09:30