Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
24/11/2022
LEFKOŞA
BİRGÜN ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
İZEM ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
GİRNE
BUĞÇE ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE
SELİN ECZANESİ
24.11.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele