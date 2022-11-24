Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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24/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)

LEFKOŞA

BİRGÜN ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

GÜLNUR ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

İZEM ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

GİRNE

BUĞÇE ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

KÜÇÜK ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

ŞİFALI ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

SELİN ECZANESİ

24.11.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

24/11/2022 08:56
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