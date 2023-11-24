Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
24/11/2023
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2023)

ads
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÖNYELİ ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MELİZ 2 ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

SHİMA ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

24.11.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

24/11/2023 09:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.