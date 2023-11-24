Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/11/2023
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2023)
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÖNYELİ ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MELİZ 2 ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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SHİMA ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
24.11.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele