Nöbetçi Eczaneler (24 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
***
SABİHA BULDUK ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
***
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
DÜNYA ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
***
ÖZENİR ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
***
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
***
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
24.03.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele