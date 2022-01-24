Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi....

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24/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2022)

LEFKOŞA

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu / Lefkoşa

 03922235180

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 72 51

AKDORA ECZANESİ

 MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922253355

GAZİMAĞUSA

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa

 03923652989

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ / Gazimağusa

 03923655594

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 0533 839 19 60

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne / Girne

 03928151790

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne

 0392 815 34 96

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt

 7142 457

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

 

 

24/01/2022 15:46
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 24 ocak 2022,
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