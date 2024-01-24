Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/01/2024
LEFKOŞA
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
24.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele