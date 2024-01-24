Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2024)

LEFKOŞA

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

SEZER ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

NURÇAĞ ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

ÖREN ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

24.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

24/01/2024 09:01
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 24 ocak 2024
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