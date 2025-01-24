Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2025)
24/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
OBA ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KANDİL ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
TÖRENSEL ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
ZİYA SENCER ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
24.01.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy