Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2025)

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24/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (24 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

OBA ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KANDİL ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

TÖRENSEL ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

ZİYA SENCER ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

24.01.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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