Nöbetçi Eczaneler-24 Şubat 2019
24/02/2019
Alt Mesarya / Servet Gökşin Eczanesi
Dilekkaya / Lefkoşa
0533 830 84 01
Gazimağusa / Meva Eczanesi
15/A, Ordu Sokak, Açık Pazar Karşısı
0392 366 37 73
Gazimağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi
Salamis Yolu, Birleşmiş Milletler Kampı Karşısı
0392 365 68 20
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. N0:67/B Girne - Girne
0392 81 52 025
Girne/Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne / Girne
0392 822 38 85
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt - Güzelyurt
0392 714 11 90
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele
0392 371 22 24
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele - Karpaz
0392 375 53 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
YENİ ERENKÖY MAĞUSA - Karpaz
0392 374 43 56
Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi
Atatürk Caddesi, Deniz Plaza Karşısı / Gönyeli
0392 223 45 75
Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi
Öğretmenler Caddesi, Piyili Petrol Yanı, Kermiya / Lefkoşa
0392 223 93 40
Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi
Küçük Kaymaklı, Lemar Karşısı, Aras Kargo Yanı
0392 444 86 88
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa - Üst Mesarya
0392 233 55 33