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Nöbetçi Eczaneler-24 Şubat 2019

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24/02/2019

Nöbetçi Eczaneler-24 Şubat 2019

Alt Mesarya / Servet Gökşin Eczanesi

Dilekkaya / Lefkoşa

0533 830 84 01

Gazimağusa / Meva Eczanesi

15/A, Ordu Sokak, Açık Pazar Karşısı

0392 366 37 73

Gazimağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi

Salamis Yolu, Birleşmiş Milletler Kampı Karşısı

0392 365 68 20

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. N0:67/B Girne - Girne

0392 81 52 025

Girne/Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne / Girne

0392 822 38 85

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt - Güzelyurt

0392 714 11 90

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele

0392 371 22 24

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele - Karpaz

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

YENİ ERENKÖY MAĞUSA - Karpaz

0392 374 43 56

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi

Atatürk Caddesi, Deniz Plaza Karşısı / Gönyeli

0392 223 45 75

Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi

Öğretmenler Caddesi, Piyili Petrol Yanı, Kermiya / Lefkoşa

0392 223 93 40

Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi

Küçük Kaymaklı, Lemar Karşısı, Aras Kargo Yanı

0392 444 86 88

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa - Üst Mesarya

0392 233 55 33

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler-24 Şubat 2019, haber, kıbrıs,
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