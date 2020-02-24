Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2020)

Nöbetçi Eczaneler ...

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24/02/2020

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Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2020)

LEFKOŞA

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272350

SERKAN KERVAN ECZ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922258091

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922232131

GAZİMAĞUSA

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655126

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656977

GİRNE

SETENAY BENGİSU ECZ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy / Girne

 03928160082

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 03928213434

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144894

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

24/02/2020 09:35
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TAGS: Nöbetçi, haber, kıbrıs, Eczaneler, 24, Şubat, 2020
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