Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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24/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

*

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

*

PAPATYAM ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

İLGEN ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

*

SHİMA ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

*

İÇTEN ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KUDRET ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

24.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

24/02/2024 08:43
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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