Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
24/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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PAPATYAM ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
İLGEN ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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SHİMA ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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İÇTEN ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KUDRET ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
24.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele