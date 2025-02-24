Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2025)
24/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 20 22
46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa
MALEK ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. No: 11/ B, Hamitköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak Ertuğ Kader Apt. 20 Temmuz Stadyumu ile 3RD Generatıon Cafe Karşısı Akfınans Bank Yanı Girne
ÖZENİR ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
İSKELE ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
24.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa