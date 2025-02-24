Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2025)

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24/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (24 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

MALEK ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa

SERKAN KERVAN ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. No: 11/ B, Hamitköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak Ertuğ Kader Apt. 20 Temmuz Stadyumu ile 3RD Generatıon Cafe Karşısı Akfınans Bank Yanı Girne

ÖZENİR ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ

İSKELE ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

24.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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