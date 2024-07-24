Nöbetçi Eczaneler 24.07.2024
24/07/2024
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» Göçmen Petrol İstasyonu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-39-15
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» Salamis Yolu Birleşmiş Milletler Kampı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-68-20
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» Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-70-75
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (392) 821-34-34
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» Girne yönüne doğru Zeytin Yağı Fabrikasını geçince Solda, Mami Discount Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (533) 875-39-93
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (533) 836-43-58
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskeleBahçeler
0 (392) 371-40-06
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeDenizli
0 (542) 872-69-74
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» İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaÇağlayan
0 (392) 227-61-81
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» Severse Döner karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 330-32-00
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» Devpa Süpermarket Yolu üzeri, Lefkonuklu Mağazası karşısı, Sosyal Konutlar altı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-32-59