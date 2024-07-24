Nöbetçi Eczaneler 24.07.2024

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24/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler 24.07.2024

Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi No:34 Belça Yolu Mağusa
» Göçmen Petrol İstasyonu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-39-15

Gökçen İlktaç Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Güder Apt. No:145/5 Mağusa
» Salamis Yolu Birleşmiş Milletler Kampı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-68-20

Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
» Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-70-75

Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, No:50/ 2 A Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (392) 821-34-34

Karaoğlanoğlu Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Karmen Plaza No:244 Girne
» Girne yönüne doğru Zeytin Yağı Fabrikasını geçince Solda, Mami Discount Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (533) 875-39-93

Doğuş Türkbayoğlu Eczanesi

Şehit Hasan Cafer Sokak No:1 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (533) 836-43-58

Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskeleBahçeler

0 (392) 371-40-06

Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şehit Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeDenizli

0 (542) 872-69-74

Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, Dükkan A-B Çağlayan / Lefkoşa
» İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaÇağlayan

0 (392) 227-61-81

Ortaköy Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar(Molto) Yolu, Ortaköy / Lefkoşa
» Severse Döner karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 330-32-00

Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Caddesi No:43/2 Taşkınköy Lefkoşa
» Devpa Süpermarket Yolu üzeri, Lefkonuklu Mağazası karşısı, Sosyal Konutlar altı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-32-59
24/07/2024 11:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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