Nöbetçi Eczaneler (25 Ağustos 2023)
25/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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OBA ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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MARYAM ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
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GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
25.08.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele