Nöbetçi Eczaneler (25 Ağustos 2023)

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25/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (25 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

OBA ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

MARYAM ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

***

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

25.08.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

25/08/2023 09:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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