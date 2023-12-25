Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2023)
25/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AŞAN ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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KERMİYA ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
PINAR KEKLİK ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
OSMANKAN ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
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REZAN ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
25.12.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele