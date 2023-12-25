Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2023)

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25/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AŞAN ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

PINAR KEKLİK ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

OSMANKAN ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

***

REZAN ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

25.12.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

 

25/12/2023 11:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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