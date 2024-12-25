Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
25/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
SEZER ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz. Hasan Tahsin Cad., China Bazaar karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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TUNA ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
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ZEHRA ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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KÜÇÜK ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
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MEVA ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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SAKİNER ECZANESİ
25.12.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa