Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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25/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (25 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

SEZER ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz. Hasan Tahsin Cad., China Bazaar karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

TUNA ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

***

ZEHRA ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

***

MEVA ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

25.12.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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