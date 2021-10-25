Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2021)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
25/10/2021
LEFKOŞA
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255947
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 223 70 88
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI) / Lefkoşa
03922271116
GAZİMAĞUSA
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa
03923651920
TANYA SALİMER ECZ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa
03923669988
GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne
0533 870 19 46
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne
03928152025
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne
03928159777
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt
03927142874
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke
05338419578
08:00-22:00 (22:00-00:00
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015