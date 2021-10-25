Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2021)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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25/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2021)

LEFKOŞA

ZEHRA ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255947

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 70 88

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI) / Lefkoşa

 03922271116

GAZİMAĞUSA

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa

 03923651920

TANYA SALİMER ECZ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa

 03923669988

GİRNE

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne

 0533 870 19 46

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne

 03928152025

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı / Girne

 03928159777

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

 

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

 08:00-22:00 (22:00-00:00

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

 

 

 

25/10/2021 09:06
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 25 ekim 2021,
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HK SAĞLIK

Uzmanı uyardı: Gece yeme bozukluğu kadınlarda daha sık görülüyor

HK SAĞLIK

Yeme bozukluklarından biri olan gece yeme bozukluğu sendromu kişinin gece uykusundan uyandıktan sonra akşam yemeğini yediği halde, geç saatlerde çok fazla yemek tüketmesi olarak tanımlanır. Yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere oranla gece yeme bozukluğuna daha yatkın olduğu tespit edilmiştir. Kadınların yaşadıkları hormonel değişikler gece yeme eğilimini artırır. Sonbaharın gelişiyle birlikte günlerin kısalmasının gece yeme bozukluğunu tetiklediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Pınar Çoban Çinko, konu hakkında bilgi verdi.

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