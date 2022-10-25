Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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25/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2022)

LEFKOŞA

ERSAĞ ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

HAZAL REİS ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

RIZKI ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

GAZİMAĞUSA

HALKIN ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

ÖZGE KALE ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

25.10.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

 

 

25/10/2022 08:47
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 25 ekim, 2022,
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